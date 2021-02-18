روسيا تسجل لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا السبت المقبل

2021/02/18 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن موقع "stopcoronavirus"K اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل لقاح / كوفيفاك/ وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا، يوم السبت المقبل.وقالت نائب رئيس وزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا / حسب وكالة نوفوستي/ إن تسجيل لقاح /كوفيفاك/ الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد مرض /كوفيد-19/ سيبدأ ترويجه في نهاية اذار المقبل.وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 اب من العام الماضي، وهو لقاح / سبوتنيك v /.وفي تشرين الاول الماضي تم تسجيل / Epivakkorona/ ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.وسيكون لقاح /كوفيفاك/ ثالث لقاح روسي ضد الفيروس./انتهى3

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