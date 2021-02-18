الصحة العراقية تتوعد بغلق الصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات

2021/02/18 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توعدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس (18 شباط 2021)، بغلق المذاخر والصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات، بالتزامن مع فرض حظر التجوال الصحي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "كثفت حملاتها على المذاخر والصيدليات وقررت غلقها في حال رفع اسعار الكمامات".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأشرنا وجود إصابات شديدة بالنسبة للأطفال والشباب، وهذا ما ينذر بالخطر الكبير، ولاسيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي حصرته (بغداد اليوم)، إن "إجراءات حظر التجوال ستبدأ اليوم الخميس، ومن خلال المؤشرات، فإن هناك انتشاراً واسعاً بالأيام الثلاثة الأخيرة بإصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وتابع، أن "زيادة نسب الدخول للمستشفيات، يسبب خطراً وضغطاً على المؤسسات الصحية نتيجة تزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة، ونهيب بالمواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات".

ودعا التميمي المواطنين إلى "تنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكداً "متابعة الأجهزة الأمنية والصحية للقيام بهذه الإجراءات".

وأوضح، أن "الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والاعراض الجانبية، ونهيب بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية، بفرض الغرامات، على المخالفين".

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