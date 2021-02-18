الأمن الوطني يصدر توجيهات بشأن الأسعار خلال الحظر الصحي

2021/02/18 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، توجيهات بشأن مراقبة الأسعار خلال فترة الحظر الصحي.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وجَّه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة …

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