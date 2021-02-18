صالح يؤكد للسفير الأمريكي أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة

2021/02/18 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، فيما أكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، …

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