2021/02/18 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ بمعاملات تقاعدية في محافظة الأنبار، فيما أشارت الى تمكُّنها من إيقاف هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة 3 مليارات دينارٍ.وأوضحت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين نفَّذهما مكتب تحقيق الأنبار، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تزوير بمعاملات تقاعدية وإيقاف هدر 3 مليارات دينار في الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تزوير بمعاملات تقاعدية وإيقاف هدر 3 مليارات دينار في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).