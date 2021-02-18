أسعار النفط تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى في 13 شهراً

2021/02/18 | 16:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها لأعلى مستوى في 13 شهراً خلال تعاملات اليوم الخميس، قبل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

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