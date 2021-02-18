علي عباس يكشف سبب هجرته الى استراليا

2021/02/18 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف لاعب نيوكاسل جيتس الأسترالي، العراقي علي عباس، سبب هجرته الى استراليا عام 2007.

وقال عباس في تصريح للصحافة الاسترالية وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “بداية انتشار فيروس كورونا عدت إلى العراق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر كان معي 10 لاعبين من المنتخب العراقي، ولعبت معهم في أندية أخرى، وكنا نحاول دائمًا الحفاظ على لياقتنا معًا.



لم أتوقف أبدًا وكنت دائمًا مواظب على التمرين رغم اني عشت عامين بدون نادي”.

وأضاف ان “قصة وصولي إلى هنا طويلة لكني اذكر في2007 لعبنا ضد منتخب أستراليا تحت 23 عاما ثم بعد المباراة قررت البقاء هنا والبحث عن حياة أفضل”.

وبين صاحب الـ34 عاماً، “لم يكن هدفي الرئيسي لعب كرة القدم لكني حصلت على الفرصة، اليوم كان الأمر صعبًا بعض الشيء ، هناك الكثير من المشاكل في العراق ، ترك الكثير من الناس، واضطروا للذهاب والبحث عن حياة أفضل”.

واتم “من الصعب دائما إذا لم يكن لديك ناد تلعب من أجله، خططت للعودة قبل بداية الجائحة وبقيت أعمل دائمًا بجد لأبقى مستعدًا للفرصة في حال أتيحت وهذا ما حدث”.



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