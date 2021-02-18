التربية تصدر آلية دوام الملاكات التدريسية خلال أيام الحظر الجزئي

2021/02/18 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس،

التعليمات الخاصة بآلية دوام الملاكات

التدريسية في أيام الحظر الجزئي ، فيما

اكدت استمرار عملية التعليم الالكتروني

عن بعد.

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي

لوزارة الت

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