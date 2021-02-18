الأمن الوطني يصدر توجيهات بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر

2021/02/18 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر جهاز الأمن الوطني ،اليوم الخميس،

توجيهات تقضي بمراقبة الأسعار خلال

فترة الحظر الصحي .

الجهاز ذكر في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه، ان رئيس جهاز الأمن

عبد الغني الأسدي وجه مفارز الجهاز

بال

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