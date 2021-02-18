رئيس الجمهورية خلال لقائه السفير الأميركي: ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب

2021/02/18 | 16:30 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر بغداد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وتمّ، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين.

من جانبه، أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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