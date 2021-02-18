2021/02/18 | 16:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الخميس 18 فبراير 2021 | 04:26 مساءً

| عدد القراءات : 7

المرور تحدد 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف خلال حظر التجوال

المرور تحدد 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف خلال حظر التجوال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف خلال حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف خلال حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).