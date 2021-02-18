المرور تصدر تعليمات 'صارمة' لاصحاب المركبات.. وتحدد غرامة المخالف

2021/02/18 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

0 مشاهدة

اصدرت مديرية المرور العامة، الخميس، مجموعة من التعليمات لاصحاب المركبات للحد من انتشار جائحة كورونا، فيما حددت مبلغ الغرامة بـ100 الف دينار للمخالف.

وقالت المديرية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (18 شباط 2021)، انه "استنادا لأحكام المادة (47/ثانيا/ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وبناءا على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (5) لسنة 2021 (الفقرة 2/أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و) قررنا اصدار البيان الاتي:

1- يتم فرض غرامة مقدارها (100.000) مائة الف دينار استنادا لما جاء بالمادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المخالفات الآتية:

أ_ المركبة التي تحمل أكثر من (4) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

ب_ المركبة التي تحمل اكثر من (6) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (11) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.

ج_ المركبة التي تحمل اكثر من (8) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (21) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق .

د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.

ز_عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجهت وزارة الصحة، تحذيرا شديد اللهجة إلى المواطنين بشأن سلالة فيروس كورونا المتحورة الأشد والأسرع انتشارا، مشيرة إلى أن هناك زيادة في حالات كورونا الحرجة مع ارتفاع نسبة دخول المستشفيات.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن: "اكثر من 50 % من الاصابات بالسلالة الجديدة وهي اكثر شدة بين الشباب والاطفال وهذا ما ينذر بالخطر الكبير بعد زيادة الحالات ودخولها الى المستشفيات فضلا عن تزايد اعداد المصابين بالحالات الحرجة".

ودعا التميمي إلى تجنب التنقل بين المناطق بسبب كورونا، محذرا من "خطر كبير في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وأكد التميمي، على أهمية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تبدا اجراءاتها مساء اليوم الخميس لتطبيق الحظر الصحي من الثامنة مساء ولغاية الخامسة فجرا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار السلالة الجديدة، ومحذرا من أنه "سيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية بفرض الغرامات على المخالفين".

وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، أعلن الأثنين الماضي، ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق"، مبينا ان "هذه السلالة من الفيروس سريعة الانتشار، داعيا المواطنين إلى "الحذر الشديد والتقيد بالتعليمات الصحية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وقالت الوزارة ان "الحالات المسجلة بالسلالة الجديدة في العراق هي من نفس السلالة التي شخصت في بريطانيا".

ويدخل العراق بدءا من اليوم الخميس، إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها الحظر الشامل {أيام الجمعة والسبت والأحد} والجزئي في باقي أيام الأسبوع.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر تعليمات 'صارمة' لاصحاب المركبات.. وتحدد غرامة المخالف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر تعليمات 'صارمة' لاصحاب المركبات.. وتحدد غرامة المخالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).