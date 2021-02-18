الاسدي يصدر توجيها خلال فترة حظر التجوال

2021/02/18 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الخميس، مفارز الجهاز بالتنسيق مع فرق الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر خلال ايام الحظر.

وشدد الأسدي بحسب بيان للجهاز تلقى NRT عربية نسخة منه (18 شباط 2021)، على "ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية خلال فترة الحظر من قبل مفارز الجهاز تجنبا لإستغلالها ورفع أسعارها من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة".

ودعا الاسدي، "المواطنين الى الابلاغ عن حالات ارتفاع الاسعار والمخالفات عبر الإتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (١٣١)".

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