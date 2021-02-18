الجائحة تضرب بشدة في العراق وتقتل 16 شخصًا

2021/02/18 | 16:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 657 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 3900 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك لأول مرة منذ أسابيع

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 3575 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1600 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 93.2%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 31 ألف شخص، 302 منهم تحت العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ "فرقها كثفت حملاتها على المذاخر والصيدليات"، وقررت "غلقها في حال رفع أسعار الكمامات".

وشهدت العاصمة بغداد وعددًا من مدن البلاد، الخميس، إجراءات مشددة بعد دخول قرارات اللجنة العليا حيز التنفيذ.

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