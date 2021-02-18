لبنان: المهمة الأخيرة إسكات الإعلام

2021/02/18 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلد لا وظيفة فيه لرئيس الجمهورية سوى تعطيل أي محاولة لانعقاد الحوكمة، ولا وظيفة فيه لمجلس النواب سوى السهر على سمعة حزب الله، ولا حكومة فيه أصلاً بسبب الحزب والرئيس، تبادر لجنة الإعلام في البرلمان، والتي يرأسها نائب من حزب الله، إلى استدعاء ممثلي وسائل الإعلام لتهديدهم بسبب اتهامات طالت الحزب بالوقوف وراء جريمة اغتيال لقمان سليم! الجريمة نفسها لم تستدع خطوة موازية.لم يستدع مسؤول أمني للاستماع إليه حول تفاصيل الجريمة! وثمة إجماع على أن أحداً لن يكشف هوية الجناة، وأن الواقعة ستنضم إلى عشرات غ

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