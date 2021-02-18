البرلمان يتحرك لاستثناء موظفيه من الحظر وتوقعات بموعد جلسة إقرار الموازنة

2021/02/18 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي، ان مجلس النواب، بصدد مخاطبة قيادة العمليات المشتركة لاستثناء موظفيه من اجراءات حظر التجوال الصحي الذي يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس.

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