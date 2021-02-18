مصادر: رئيس الجمهورية برهم صالح يكثف اتصالاته لجمع القوى السياسية لعقد اجتماع موسع يضم الرئاسات وقادة الكتل لحسم ملف الموازنة

2021/02/18 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مصادر مطلعة ان : رئيس الجمهورية برهم صالح يكثف اتصالاته لجمع القوى السياسية لعقد اجتماع موسع يضم الرئاسات وقادة الكتل لحسم ملف الموازنة بما يضمن حقوق الجميع بعيدا عن التهميش./انتهى3

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