افتتاح مشروع بناء دائرة الانواء الجوية في ميسان ومشروع ترميم وتأهيل سجن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية

2021/02/18 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم " ،اليوم الخميس، بناية دائرة الانواء الجوية في ميسان ومشروع ترميم وتأهيل سجن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية ، المنفذة ضمن تخصيصات محافظة ميسان.واشار المحافظ خلال افتتاحه مشروع ترميم وتأهيل سجن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية الى خطورة ملف المخدرات لنتائجه الوخيمة على مستوى الاسرة والمجتمع ، مؤكداً أهتمام المحافظة بهذا القسم لتمكينه من اداء واجباته .وتابع ان المحافظة قامت بأنشاء بعض المشاريع لمواجهة موضوع المخدرات والحد من انتشارها منها مشروع نصب (4) كاميرات حرارية ليلية متطورة مع كافة ملحقاتها ساهمت بالسيطرة على جزء من الحدود ومنع المتسللين ومهربي المخدرات والمواشي وغيرها من الدخول الى البلاد ، مبينا بأنه سيتم توسيع رقعة هذه الكاميرات لتصل الى عمق الاهوار .وأكد دواي بأن محافظة ميسان مستمرة باستكمال وانجاز المشاريع الخدمية رغم محدودية التخصيصات المالية بغية تقديم خدماتها للمواطنين في عموم المحافظة ./انتهى

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