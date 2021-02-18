طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى في شهر

2021/02/18 | 16:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد الأشخاص الذي تقدموا للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين، ليسجل أعلى مستوى في شهر.

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