جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على 4 إرهابيين في التاجي والفلوجة

2021/02/18 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل إستهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية حيثُ تمكنت تشكيلاتنا من إلقاء القبض على { ٤ } إرهابيين في كُل من قضائي التاجي و الفلوجة بعد التوصل أليهم وفق معلومات إستخبارية دقيقة.

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