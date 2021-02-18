2021/02/18 | 16:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،اليوم الخميس، تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات الوطنية .

ووفق التصنيف الجديد فقد حافظ المنتخب العراقي على المركز 69 عالميا والسابع على مستوى المنتخبات الاسيوية بعد كل من منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية، فيما لم يطرأ اي تغيير على المراكز الاولى في لائحة الاتحاد الدولي اذ حافظ منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب بالتصنيف الاول وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وانكلترا رابعا والبرتغال خامسا.

اما على المستوى العربي فقد حل منتخب تونس اولا بالتصنيف 26 ، فيما جاء منتخب الجزائر ثانيا بالتصنيف 31 ثم المغرب ثالثا في المركز 33.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الشهري 7 SKY TV.

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