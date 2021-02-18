المرور تفرض غرامة 100 ألف دينار على المركبات وتحدد التعليمات

2021/02/18 | 17:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار على المركبات الخالفة لتعليمات الصحة والسلامة لمواجهة كورونا.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناءً على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم …

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