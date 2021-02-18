2021/02/18 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 18 فبراير 2021 | 05:01 مساءً | عدد القراءات : 2

ناطق يعود الى غزلان البادية

أعلن نادي النجف الرياضي، عودة لاعبه ناجي ناطق الى صفوف فريق كرة القدم.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي رحيم لفتة في تصريح صحفي إن “اللاعب ناجي ناطق، تواجد في مقر النادي اليوم الخميس، من اجل التوقيع بشكل رسمي مع غزلان البادية”.

واوضح أن “ناطق من المواهب التي اكتشفت في فرق الفئات العمرية للنادي ويجيد اللعب في مناطق وسط الملعب والدفاع “، مبيناً ان “اللاعب وقع على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي”.

يذكر ان فترة الانتقالات الشتوية في العراق ستنتهي في الاول من اذار المقبل

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