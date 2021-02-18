“جازبروم”: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة أوائل 2022

2021/02/18 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل، وفقا لـ”رويترز”.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم.وقال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

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