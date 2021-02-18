برواري: جهات سياسية تمنع تطبيق المادة140 وتعيق أي تنسيق أمني بين بغداد وأربيل

2021/02/18 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، ان الحكومات المتعاقبة تعرضت الى ضغوط من قبل أطراف سياسية، بهدف منعها من تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.

وأشار برواري الى عدم وجود إرادة حقيقية في قضية تطبيق المادة مئة واربعين من الدستور، وتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى تعرض الحكومات للضغوط لمنع أي تنسيق وتعاون أمني وعسكري بين بغداد وأربيل لادارة الملف الأمني في تلك المناطق، وهو ما نتج عنه ثغرات أمنية خطيرة وكبيرة فيها، فضلا عن استمرار القلق لما يسببه الفراغ الأمني من مخاطر على أمن العراق واستقراره.

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