"7 دقائق من الرعب".. "ناسا" على بعد ساعات من حفرة "جيزيرو" المرّيخيّة

2021/02/18 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن تهبط المركبة بحفرة "جيزيرو"، التي توصف بتضاريسها الطبيعية الوعرة، إلا أن نظام الملاحة الجديد الملحق بالمركبة، سيلتقط صورا مع اقترابه من السطح، وسيحدد بشكل مستقل آمن بقعة الهبوط.

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