برهم صالح للسفير الأميركي: يجب تخفيف حدة التوترات بالمنطقة

2021/02/18 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح اليوم الخميس، لسفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر ضرورة أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة....

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