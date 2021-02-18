الصحة العراقية تسجل 3896 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1691

2021/02/18 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، تسجيل 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1691. ...

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