عاجل: الصحة تسجل 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/18 | 17:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها ” أجرت (53021) فحصا مختبريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتشخيص فيروس كورونا.وسجلت الوزارة 3896 إصابة جديدة بالفيروس، قابلها 1691 حالة شفاء، واعلنت عن وفاة 16 شخصاً جراء مضاعفات المرض الوبائي.

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