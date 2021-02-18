عاجل: الصحة تقرر غلق المذاخر والصيدليات التي ترفع أسعار الكمامات

2021/02/18 | 17:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، إغلاق الصيدليات والمذاخر كافة التي تقوم برفع أسعار الكمامات.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنها “تكثف حملاتها على المذاخر والصيدليات وتقرر غلقها في حال رفع اسعار الكمامات”.

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