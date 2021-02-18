اندلاع حريق داخل مدينة الطب

2021/02/18 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق داخل دار التمريض بمستشفى مدينة الطب مبينا ان فرق الدفاع المدني باشرت بالسيطرة على الحريق ./انتهى9

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