وصول الروبوت الجوال “برسفيرنس” إلى المريخ بحثاً عن آثار حياة قديمة

2021/02/18 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – يهبط الروبوت الجوال “برسفيرنس” التابع لوكالة ناسا الخميس على سطح المريخ، بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر وعقود من العمل ومليارات الدولارات المنفقة للرد على تساؤل وحيد: هل كان هناك أي حياة يوماً خارج الأرض؟ للمرة الأولى، يكون الهدف العلني للمهمة الفضائية الأميركية إيجاد آثار لحياة سابقة على الكوكب الأحمر […]

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