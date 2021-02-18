بعد فرض إجراءات مشددة.. وزير الصحة يعلن عن تطور إيجابي قد يمهد لتراجع الإصابات

2021/02/18 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، عن تطور إيجابي قد يمهد لتراجع الإصابات، جاء ذلك بعد فرض إجراءات مشددة.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "القرارات الأخيرة استندت إلى مستجدات الوضع الوبائي ونحذر مواطنينا بأن الإصابات ارتفعت بعد دخول السلالة الجديدة وهذا الارتفاع قد يستمر لمعدلات أعلى ان لم يلتزموا بالوقاية".

واضاف، انه "نتيجة دخول السلالة الجديد وعدم التزام المواطنين ارتفعت نسبة المصابين قياساً بعدد الفحوصات من 2% إلى 6%، وتعاظم خطر كورونا هو ما ذهب بالحكومة نحو فرض الحظرين الشامل والجزئي".

واشار الى ان "الغرامات على المخالفين تبدأ من 25 ألف دينار بالنسبة للمواطنين غير الملتزمين بالوقاية وتصل إلى 5 ملايين لمن يقيمون مناسبات واعراس او مجالس عزاء لان هذه الأمور هي من رفعت عدد الإصابات".

وتابع ان "تسجيل إصابات لدى الأطفال والشباب بنسب عالية دفعنا لاستشعار الخطر الكبير والمضي نحو إجراءات جديدة ونخشى من زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة".

وبين التميمي ان "السلالة الجديدة تظهر اعراضاً شديدة على الأطفال والشباب وهذا توجب منا أن نكون أكثر صرامة في التعامل مع الموضوع لأن الخطر لا يتوقف على الفئتين بل يتسع لجميع أفراد العائلة، ونتمنى أن تسهم الإجراءات الجديدة في الحد من عدد الإصابات خلال أسبوعين، وتم تعليق الدراسة في جميع المراحل ما عدا المراحل الأخيرة في كلية الطب البشري".

ولفت الى انه "بعد فرض الإجراءات المشددة وتوضيح خطر السلالة الجديدة لاحظنا إن هناك استجابة جيدة من المواطنين ووسائل الإعلام لنصائح وزارة الصحة إذ عاد ارتداء الكمامة بعد أن اختفى لأشهر ونأمل ان يستمر الأمر لإنه شرط أساس بتراجع عدد الإصابات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، تسجيل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1691 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و16 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 657453، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 612727، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13220.

د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.

ز.



عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة.

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