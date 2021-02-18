الهجرة تفتح ملف مخيم ’الجدعة الخامس’: مباحثات لحسم مصير النازحين

2021/02/18 | 17:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الخميس، حسم مصير نازحي مخيم “الجدعة الخامس”، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، جرارد ويت.

وذكر بيان للوزارة تلقته 7sky، إن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، بحثت صباح اليوم، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في العراق جرارد ويت، سبل حسم مصير النازحين القاطنين في مخيم الجدعة الخامس بشكل إنساني من خلال إيوائهم في منازل مؤقتة ودفع بدلات إيجار نيابة عنهم”.

وقالت جابرو خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في بغداد والذي حضرته عواطف تركي رشيد اختصاصية النوع الاجتماعي “الجندر” في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNwomen)، ومدير عام دائرة شؤون الفروع السيد علي عباس جهاكير، ومديرفرع الوزارة بمحافظة نينوى خالد عبدالكريم، وفقا للبيان، إن: “العوائل المتواجدة في مخيم الجدعة الخامس تحتاج لعناية كبيرة وخاصة في عودتهم لمناطقهم وحتى في مرحلة ما بعد العودة “، مؤكدة أن “الوزارة ستشرف على آلية إعادة دمج العوائل في المجتمع وتوفير البرامج الكفيلة بمساعدة تلك العوائل على توفير قوتها اليومي”.

وأضافت أن “هناك بعض الحلول والمقترحات المطروحة بالتعاون مع منظمة IOM وباقي المنظمات لإيجاد أفضل وأسرع الطرق لحل مشاكل العوائل داخل المخيم الذي يعد آخر مخيم للنازحيين بمحافظة نينوى) ، والتي يبلغ مجموعها الكلي 1442 عائلة، والتي تقسم إلى عدة أصناف منها العوائل التي التي كانت قاطنة في المناطق المتنازع عليها، العوائل التي تنحدر من مناطق خط الصد مع الحدود السورية، العوائل المهدمة منازلها، والعوائل التي تحت خط الفقر كالأرامل والعاطلين عن العمل”.

وتابعت أن “من بين تلك الحلول دفع بدلات إيجار للعوائل التي هدمت منازلها إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم، وبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية بالمحافظة لتخصيص أراض بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل على حل المشاكل العشائرية وتعزيز ثقافة التسامح والمحبة والتعايش السلمي “.

وتابعت جابرو، أن “هناك حاليا خيار مطروح لتوفير أماكن سكن بديلة على أن تكون حسب رغبات تلك العوائل، وبما يتناسق مع برنامج إعادة دمجهم في المجتمع”، مؤكدة أن “الوزارة وكوادرها تعمل جاهدة وبالتعاون مع منظمة IOM لدعم الجهود الحكومية كافة للوصول لأسرع حلول ممكنة”.

وأشارت إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمنظمات المعنية للعمل على عقد لقاءات دورية مع العوائل داخل المخيم للتوصل إلى حلول واقعية ومشتركة تلبي طموحات الجميع”.

من جانبه أبدى جرارد ويت والوفد المرافق له، بحسب البيان، “استعدادهم للتعاون مع الوزارة في وضع الحلول المناسبة لتذليل كافة التحديات والمعوقات التي تحول دون عودة تلك العوائل إلى مناطق سكناهم”.

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