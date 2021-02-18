مستشار رئيس الوزراء يكشف عن تغييرات لوزارة المالية على الموازنة

2021/02/18 | 17:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن تغييرات ستجريها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها …

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