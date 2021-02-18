الجماعة الاسلامية في كردستان تعيد إنتخاب “علي بابير” أميراً لها

2021/02/18 | 17:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعادت الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، إعادة إنتخاب “علي بابير” أميراً لها.جاء ذلك خلال مؤتمرها الرابع الذي بدأت أعماله في السليمانية وسيستمر ليومين، يخصص اليوم الأول للنظام الداخلي المتمثل بالنظر في شعار الجماعة وبنود وديباجة النظام، إضافة إلى الوقوف على الوضع المالي وإعلام الجماعة الإسلامية.وللمرة الرابعة، تمت إعادة …

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