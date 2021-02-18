2021/02/18 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود شهد عام 1962 ظهور المخرج "أندريه كونشالوفسكي "الأول في مهرجان البندقية السينمائي، باعتباره كاتبًا مشاركًا شابًا في فيلم "طفولة إيفان" للمخرج العبقري "أندريه تاركوفسكي " وهو نفس العام التي وقعت فيه أحداث ألاضراب في" نوفوتشركاسك" الروسية في عام 1962 .



في فيلمه الاخير "الرفاق الأعزاء" الحاصل على الجائزة الخاصة في مهرجان فينيسيا ، يصور الاحتجاجات العمالية في 2 يونيو 1962 ، عندما أطلقت القوات الحكوم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائعة - أندريه كونشالوفسكي فيلم-الرفاق الأعزاء- تسلط الضوء على المأساة الروسية في- نوفوتشركاسك- - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائعة - أندريه كونشالوفسكي فيلم-الرفاق الأعزاء- تسلط الضوء على المأساة الروسية في- نوفوتشركاسك- - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).