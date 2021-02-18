عطشان ضيول الازيرجاوي (1-17) - عقيل الناصري وسيف عدنان القيسي

2021/02/18 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري_وسيف_عدنان_القيسي عقيل الناصري وسيف عدنان القيسيالمقدمة: دور الفرد في التاريخ لقد"...



أشار بسمارك إلى أننا لا نستطيع أن نصنع التاريخ ، بل يجب أن ننتظر فيما هويصنع.



لكن من الذي يصنع التاريخ؟ إن من يصنعه هو الانسان الاجتماعي الذي هو (عامله) الوحيد.



غن الانسان الاجتماعي يخلق علاقاته الخاصة، يعني الاجتماعية.



بيد أنه إذا خلق علاقات معينة من دون سواها في مرحلة معينة، فمن المؤكد ......





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