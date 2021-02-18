المالكي يلتقي سفير الكويت ويثمن مواقف دول الخليج تجاه العراق

2021/02/18 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، مع السفير الكويتي في بغداد، أجواء الانتخابات المبكرة، فضلاً عن أوضاع المنطقة الراهنة، فيما ثمن دور الدول الخليجية إزاء العراق.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس دولة القانون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 شباط 2021)، أنه "التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمنان، وناقش الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والزيارة الاخيرة للامين العام لمجلس التعاون الخليجي الى بغداد ، كما تناول اللقاء بحث الاوضاع في البلاد والمنطقة".

واكد المالكي على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا الى ان "العراق يستعد لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر".

وشدد على "اهمية تهيئة الاوضاع بشكل صحيح لكي تعطي الانتخابات نتائج منصفة للجميع"، مثمنا "مواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ازاء العراق بشكل عام ومواقف الكويت بشكل خاص في تنفيذ المخرجات التي تمخض عنها مؤتمر الكويت للمانحين، والتزامات الدول تجاه العراق وشعبه".

من جهته اكد "السفير الكويتي دعم بلاده للعراق وشعبه من اجل تحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرا الى "اهمية التواصل بين البلدين الشقيقين".

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