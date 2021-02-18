رواية (ماركس العراقي) ح 21 - عباس علي العلي

2021/02/18 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ما قبل الطوفان...



ما قبل القيامةالقيامة في الفهم الديني هي النهاية الحتمية لسعي الوجود فيما مضى حيث توضع الحسابات مقابل الفرضيات في ميزان العدل ويتم الوزن بالقسط، وقياسا لهذه الصورة يمكن لكل إنسان بعد مشوار مخطط له بنهاية محددة أن يعلن قيامته النسبية والذاتية ليكتشف المنجز من المأمول ويستخرج نتائج الحساب، بعد تسريحي من قاطع الجيش الشعبي أنزويت بنفسي وأعلنت عن قيامة خمس وعشرون عاما حافلة بكل ما ......





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