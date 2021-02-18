رواية (ماركس العراقي) ح 22 - عباس علي العلي

2021/02/18 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في المدرسة....صباح يوم الأحد تواجد الكثير من الشباب الخريجين من الكليات الإنسانية في مقر مدرسة الشؤون الإدارية _ جناح التدريب الذي يقع في أخر موقع المدرسة، قاعات نظامية لسكن الجنود ومرافق صحية ومطعم كبير وساحة للعب كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية، بعد ساعة من بداية الدوام حضر نقيب بصحبة نائب ضابط وبعض معلمي التدريب وتم تقسيم الجميع على شكل سرية بأربعة فصائل وتسجيل الأسماء لكل فصيل على حدة، أس ......





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