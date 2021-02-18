ضبط متهمين بجباية الأموال خلافاً للقانون في ديالى

2021/02/18 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن دائرة التحقيقات التابعة لها تمكَّنت من ضبط سبعة متّهمين لوجود مُخالفات إداريَّةٍ وماليَّةٍ شابت عمليَّة افتتاح مقار لاتحاداتٍ نقابيَّةٍ في محافظة ديالى، وجباية الأموال من أصحاب المهن بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

بيان الهيئة أكد أنَّ المُتَّهمين القائمين على إدارة تلك الاتّحادات قاموا باستحصال مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب المعامل والمُولات والمحال، لقاء تزويدهم بشهادة مُمارسة مهنةٍ مُزوَّرةٍ، مضيفاً انه تم ضبط العشرات من سجلات وصولات جبايةٍ، والأختامٍ، وشهادات مزاولة المهن مزورة، وأشار بيان الهيئة إلى أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ قضائيٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات والمُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة مئتين وستين من قانون العقوبات.

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