الحصيلة المحلية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع

2021/02/18 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الحصيلة المحلية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة أشار الى تسجيل ست عشرة حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجمل عدد الوفيات منذ ظهور الوباء في العراق الى ثلاثة عشر الفا ومئتين وعشرين حالة وفاة، في حين أعلنت الوزارة تسجيل ثلاثة آلاف وثماني مئة وست وتسعين إصابة جديدة، مقابل تماثل الف وتسع مئة وواحد وتسعين مصابا للشفاء.

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