المالية النيابية: اتفاق شبه نهائي بشأن حصة الإقليم في الموازنة

2021/02/18 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن التوصل لاتفاق شبه نهائي بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة ألفين وواحد وعشرين، متوقعة التصويت عليها الاسبوع المقبل.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي في تصريحات صحفية، إن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على صيغة جديدة بشأن حصة الإقليم في الموازنة.



وبينت ان الاتفاق يرضي بغداد وأربيل، وكشفت عن وجود تفاهم مشترك حول الواردات النفطية والإيرادات الأخرى وحصة الاقليم.

هذا، وتوقعت الدليمي التصويت على الموازنة منتصف الأسبوع المقبل، بعد كتابة الاتفاق النهائي ضمن المادة العاشرة في الموازنة والانتهاء من صياغة الجداول والمرفقات الأخرى.

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