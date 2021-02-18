ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الديوانية

2021/02/18 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق الديوانية السريع.

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