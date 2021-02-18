الصحة: لا إصابات بحريق مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب

2021/02/18 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، انها لم تسجل إي إصابة بحريق مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الإنباء العراقية (واع)، إن "حريقا بسيطا حدث في مستشفى دار التمريض الخاص في دائرة مدينة الطب نتيجة تماس كهربائي".

وأضافت أن "الحريق تم اخماده من خلال فرق الدفاع المدني في مدينة الطب ووزارة الصحة، دون تسجيل أي إصابات".

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