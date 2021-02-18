إجراءات مشددة من المرور: 100 ألف دينار غرامة في 7 حالات

2021/02/18 | 18:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشمل الغرامات مركبات النقل العام والخاص في حال المخالفة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور، الخميس، فرض غرامات على المخالفين لقرارات اللجنة العليا الخاصة بأزمة الجائحة.

وأوضحت المديرية في بيان، 18 شباط/فبراير، أنّ الغرامات ستفرض استنادًا لأحكام المادة (47/ثانيًا/ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وكما يلي:

يتم فرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار استنادًا لما جاء بالمادة (25) ثانيًا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 على المخالفات الآتية:

المركبة التي تحمل أكثر من (4) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

المركبة التي تحمل أكثر من (6) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (11) راكبًا (الكيا) بضمنهم السائق.

المركبة التي تحمل أكثر من (8) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (21) راكبًا ( الكوستر) بضمنهم السائق.

المركبة التي تحمل أكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

إلزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

عدم السماح للستوتات بنقل أكثر من شخص واحد مع السائق.

عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة.

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