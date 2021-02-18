الصحة توضح بشأن حريق في مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب

2021/02/18 | 18:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توضيحاً بشان حريق اندلع في مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حريقا بسيطا حدث في مستشفى دار التمريض الخاص في دائرة مدينة الطب نتيجة تماس كهربائي”.وأشارت الى ان “الحريق تم اخماده من خلال …

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