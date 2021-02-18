2021/02/18 | 18:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يسافر مع منتخب السلة للمنامة من اجل اللقاء برئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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