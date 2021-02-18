زيارة بابا الفاتيكان الى العراق .. التوقعات والرسائل  

2021/02/18 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصار النعيمي ما تزال الاحداث تتسارع في العراق، وقواعد اللعبة تنذر بأحداث جديدة، بالتزامن مع الأعلان عن زيارة البابا فرنسيس الى العراق حيث سيزور بغداد واربيل ، فيما تتلبد الاجواء السياسية .هناك تصريحات متعددة واحداث وثمة توقعات لما يمكن ان يحدث.هل من الممكن ان يصل البابا الى أربيل فيما لو تكرر قصف الصواريخ […]

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