زيارة بابا الفاتيكان الى العراق .. التوقعات والرسائل  


زيارة بابا الفاتيكان الى العراق .. التوقعات والرسائل  
2021/02/18 | 18:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصار النعيمي ما تزال الاحداث تتسارع في العراق، وقواعد اللعبة تنذر بأحداث جديدة، بالتزامن مع الأعلان عن زيارة البابا فرنسيس الى العراق حيث سيزور  بغداد واربيل ، فيما تتلبد الاجواء السياسية .

هناك تصريحات متعددة واحداث وثمة توقعات لما يمكن ان يحدث.

هل من الممكن ان يصل البابا الى أربيل فيما لو تكرر قصف الصواريخ […]

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