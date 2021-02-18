2021/02/18 | 18:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصار النعيمي ما تزال الاحداث تتسارع في العراق، وقواعد اللعبة تنذر بأحداث جديدة، بالتزامن مع الأعلان عن زيارة البابا فرنسيس الى العراق حيث سيزور بغداد واربيل ، فيما تتلبد الاجواء السياسية .
هناك تصريحات متعددة واحداث وثمة توقعات لما يمكن ان يحدث.
هل من الممكن ان يصل البابا الى أربيل فيما لو تكرر قصف الصواريخ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة بابا الفاتيكان الى العراق .. التوقعات والرسائل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تصريحات متعددة واحداث وثمة توقعات لما يمكن ان يحدث.
هل من الممكن ان يصل البابا الى أربيل فيما لو تكرر قصف الصواريخ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة بابا الفاتيكان الى العراق .. التوقعات والرسائل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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